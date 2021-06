Keď je lekár antivaxerom alebo v núdzi poznáš priateľa.

Ak už pandémia nepredstavuje pre ľudstvo krízu, čo teda? Idea kolektívnej imunity získanej zdravou dávkou patriotizmu sa ukázala mylnou. Ako však presvedčiť pochybovačov? Ako ich naučiť doverovať vedeckému výskumu a technológiám ?

Keď v roku 1500 vykonal Švajčiar Jakub Nufer prvý zdokumentovaný cisársky rez na živej

žene (od staroveku do roku 1500 sa vykonával len na mŕtvych, resp. bezprostredne

umierajúcich ženách), nemohol tušiť, či matka s dieťaťom prežijú. Ale pokúsil sa, nemal inú

možnosť zachrániť ich. Záznamy hovoria, že prežili.

Podobne vnímam vakcináciu. Nevieme, kam nás táto pandémia dovedie, nepoznáme všetky

jej dôsledky a nevieme, aké benefity nám očkovanie prinesie, ale história opakovane

potvrdzuje, že vakcinácia je jedinou schodnou cestou v časoch pandémie a že nik ešte s

lepším nápadom neprišiel. Z toho pre nás vyplýva morálna povinnosť podstúpiť ju, aby naše

deti a vnúčatá nemuseli umierať predčasne. Ako to však vysvetliť pochybovačom? Ako ich

naučiť dôverovať vedeckému výskumu?

Nekompetentná a manipulatívna účasť sektárskych konšpiračných webov na antivaxerskej

kampani zrazila spoločnosť na kolená. Demokratické princípy nás nútia vysporiadať sa s

týmto syndrómom. Ak sa však do amatérskeho mišmašu zapojí zdravotník, ktorého odbor

nemá nič spoločné s infektológiou, škody sa ešte prehĺbia. Žiadny jednotlivec, ktorý je vo

virológii laikom, nemôže objektívne posúdiť ďalší vývoj pandemickej situácie a rozhodne

nemá morálne právo ohroziť svojou rétorikou pacienta (zatiaľ totiž nič efektívnejšie ako

vakcína v boji s koronavírusom neexistuje).

Paradoxom je, že medzi zdravotníckymi antivaxermi prevažujú tí, ktorí počas prvej a druhej

pandemickej vlny boli takpovediac mimo obliga. Preto zastávam názor, že inšpekcie na

ambulanciách by sa mali znásobiť. Mnohí zdravotníci totiž povýšili svoju bezpečnosť nad

pacientov. Hippokratovej prísahe evidentne neprikladajú reálny význam.

Ako zdravotníčka vnímam každý deň následky antivakcinačného fenoménu, príznačného

nielen pre Slovensko. Najviac ním trpia pacienti, ktorým sa neeticky, sugestívne a zväčša bez

odbornej verifikácie podsúvajú informácie predovšetkým o možných vedľajších účinkoch

očkovania. Ďalší paradox sa týka farmaceutického priemyslu. Konšpirátorom nedá spať zisk,

ktorý firma Pfizer nadobudla z distribúcie rovnomennej vakcíny. Kde boli antivaxeri, keď v

prvej a druhej vlne pandémie lekárne bojovali s nedostatkom paracetamolu či vitamínu D?

Žeby v lekárňach v radoch na paralen?

A čo tabakový priemysel, ktorý má na svedomí 6-7 miliónov obetí onkologických ochorení

za rok?! Čo zbrojársky priemysel, obchod s bielym masom a narkotikami?! Na týchto ziskoch

nezáleží???

Čo dodať? Snáď len dva odkazy, jeden priateľovi:. Ak si skutočný priateľ,ochráň ma-daj sa zaočkovať a spoločne si vychutnajme kávu na terase. Ja som to pre Teba už urobila.

Druhý pre zdravotníkov-antivaxerov: Mlčať je niekedy zlato. Jedine, že ste na jeseň všetci pripravení nasúkať sa do overalov, nasadiť si štíty, respirátory a zbierať polená, ktoré dnes hádžete svojim kolegom pod nohy.